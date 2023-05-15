В Кремле призвали ориентироваться на официальную информацию о здоровье Лукашенко

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются исключительно на официальные заявления белорусских властей относительно состояния здоровья главы государства Александра Лукашенко, передает «КоммерсантЪ».

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию»,— сообщил Песков в ходе конференц-кола. Он также добавил, что в Кремле знакомы с сообщениями СМИ о состоянии здоровья Лукашенко.

Слухи о том, что у Александра Лукашенко проблемы со здоровьем, распространились во время его визита в Москву 9 мая на парад Победы. Президент Белоруссии не прошёл вместе с другими лидерами стран СНГ от Кремля до Александровского сада, вместо этого его везли на электромобиле. Он также покинул российскую столицу раньше других приглашённых на торжественные мероприятия глав государств. В тот же день в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы. Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко пропустил праздничные мероприятия в рамках дня государственных символов Белоруссии. Как отмечает «Еврорадио», белорусский президент болеет «вирусным заболеванием». Позднее первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил информацию о болезни президента Белоруссии, но отметил, что «речь не о ковиде». Также Затулин отметил, что «ничего сверхъестественного» в болезни Александра Лукашенко нет.