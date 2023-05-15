Великобритания передаст Украине «сотни» новых ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ЗРК

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CentralAsia (CA) - Великобритания направит Украине «сотни» новых беспилотных летательных аппаратов дальностью 200 км и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), сообщил Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км», - говорится в заявлении британских властей.

Уточняется, что «все это будет доставлено в ближайшие месяцы».

Сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Там он проведет переговоры с британским премьером Риши Сунаком.