Касым-Жомарт Токаев отказался праздновать свое 70-летие

CentralAsia (KZ) - На 70-летний юбилей президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева каких-либо праздничных мероприятий не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

По его словам, глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме.

«Это принципиальная позиция президента. В этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», - сообщил Желдибай в соцсети.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.

Отмечать этот день Токаев не любит, об этом ранее говорил его пресс-секретарь Берик Уали. В семье президента не было такой традиции – не принято было праздновать дни рождения как детей, так и родителей.

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