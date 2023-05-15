Жену экс-премьера Пакистана Имрана Хана отпустили под залог

CentralAsia (CA) - Суд города Лахор отпустил под залог жену экс-премьера Пакистана Имрана Хана Бушру Биби до 23 мая, сумма залога не уточняется. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сторону защиты супругов, которые проходят по делу о коррупции.

Супруги вместе проходят по делу о коррупции. Их обвиняют в использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из госбюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир. 9 мая Имран Хан был задержан. 11 мая суд признал незаконным его арест. 12 мая его на две недели освободили из-под стражи.