Фото — Александр Лукашенко впервые появился на публике после парада Победы в Москве

// Пресс-служба президента РБ.

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 мая посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где ему рассказали об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Ранее СМИ писали, что Лукашенко не появляется на публике с 9 мая, распространялись слухи о его тяжёлой болезни.

Как цитирует пресс-служба Лукашенко, в ходе посещения ЦКП ВВП он сказал, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток. В субботу после «инцидентов» перевели в степень готовности номер один.

Александр Лукашенко сказал: «Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе».

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