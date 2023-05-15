экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — Александр Лукашенко впервые появился на публике после парада Победы в Москве
// Пресс-служба президента РБ.
Предыстория: Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. СМИ сообщают о его болезни

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 мая посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где ему рассказали об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

  • Ранее СМИ писали, что Лукашенко не появляется на публике с 9 мая, распространялись слухи о его тяжёлой болезни.

Как цитирует пресс-служба Лукашенко, в ходе посещения ЦКП ВВП он сказал, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток. В субботу после «инцидентов» перевели в степень готовности номер один.

Александр Лукашенко сказал: «Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com