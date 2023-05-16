«Монголо-японский туристический форум-2023» прошел в Токио

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило период с 2023 по 2025 годы «Годами посещения Монголии». расширить сотрудничество между странами в этой сфере, объединив более 100 представителей монгольских и японских туроператоров.

Со вступительным словом выступили советник министра окружающей среды и туризма О. Одбаяр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Японии Д. Батжаргал и председатель Научно-исследовательского института Тоа Такебе Цутому.

В своем выступлении советник министра окружающей среды и туризма О.Одбаяр подчеркнул важность организации Форума в укреплении деловых связей между двумя странами, открытии новых направлений и возможностей для торговли, инвестиций и сотрудничества, привлечении инвестиций от крупных японских компаний до Монголии.

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