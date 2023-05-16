Украинская армия продвинулась на флангах у Бахмута до двух километров, - ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За последние двое суток Силы обороны Украины продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до двух километров в некоторых местах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает «Страна.ua».

«Армия РФ оказывает дикое сопротивление. За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боевых столкновения, 479 обстрелов разными системами, разной артиллерией, четыре авианалета», — отметил он.

Согласно информации спикера, за сутки ВСУ были подбиты две боевые машины пехоты, три беспилотника и склад с боеприпасами РФ.