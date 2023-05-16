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Крупный пожар вспыхнул в порту Антальи. Фото, видео
Пожар в порту Антальи
Пожар в порту Антальи

CentralAsia (CA) -  На верфи по производству лодок и яхт, расположенной в порту Антальи, произошёл сильный пожар, сообщает DHA.

Пожар осложнялся тем, что внутри объекта находились химические вещества, время от времени были слышны звуки взрывов. С верфи эвакуировали рабочих.

Огонь тушили с земли и при помощи пожарного вертолёта. Пожарные предпринимали меры, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие предприятия, находящиеся в порту.

Чёрные клубы дыма были видны из различных районов курортного города.

Спустя 3 часа пожар ликвидировали.

Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

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