Крупный пожар вспыхнул в порту Антальи. Фото, видео

Пожар в порту Антальи

CentralAsia (CA) - На верфи по производству лодок и яхт, расположенной в порту Антальи, произошёл сильный пожар, сообщает DHA.

Пожар осложнялся тем, что внутри объекта находились химические вещества, время от времени были слышны звуки взрывов. С верфи эвакуировали рабочих.

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Огонь тушили с земли и при помощи пожарного вертолёта. Пожарные предпринимали меры, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие предприятия, находящиеся в порту.

Antalya Konyaaltı'nda yat imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. https://t.co/AGsCm1gZyk pic.twitter.com/4y9yUOzIq8 — TRT HABER (@trthaber) May 15, 2023

Чёрные клубы дыма были видны из различных районов курортного города.

Спустя 3 часа пожар ликвидировали.

Возможной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.