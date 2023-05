В Пакистане прошли протесты из-за освобождения экс-премьера Имрана Хана. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Более 20 тыс. сторонников правящей коалиции Пакистана собрались у здания Верховного суда страны, выступая против освобождения бывшего премьер-министра Имрана Хана, передает Bloomberg. 12 мая его отпустили из-под стражи под залог после охвативших страну протестов сторонников политика.

На протестных акциях выступили с обращением к своим сторонникам лидеры правительственных партий во главе с президентом Демократической партии Пакистана Мауланом Фадаль-Рахманом и первым вице-президентом партии «Пакистанская мусульманская лига» Марьям Наваз Шариф.

So without any investigation into who was responsible for arson on government building or dozens of deaths of unarmed protesters by bullet wounds , around 7000 PTI workers , leadership and our women have been jailed with plans to ban the largest and only federal party in Pak .… pic.twitter.com/7p8uiPaYhc