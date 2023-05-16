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В Пакистане прошли протесты из-за освобождения экс-премьера Имрана Хана. Фото, видео
Продолжение: Экс-премьера Пакистана Имрана Хана освободили на две недели под залогПредыстория: В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана, в стране прошли беспорядки (видео)

CentralAsia (CA) -  Более 20 тыс. сторонников правящей коалиции Пакистана собрались у здания Верховного суда страны, выступая против освобождения бывшего премьер-министра Имрана Хана, передает Bloomberg. 12 мая его отпустили из-под стражи под залог после охвативших страну протестов сторонников политика.

На протестных акциях выступили с обращением к своим сторонникам лидеры правительственных партий во главе с президентом Демократической партии Пакистана Мауланом Фадаль-Рахманом и первым вице-президентом партии «Пакистанская мусульманская лига» Марьям Наваз Шариф.

Газета Express Tribune пишет, что протестующие устроили сидячую забастовку, а управленческий комитет приступил к возведению палаток у здания суда. Bloomberg передает, что протестующие требуют отставки главного судьи.

9 мая Имран Хан был задержан полицией. Он и его супруга Бушра Биби обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир.

На следующий день, 10 мая, Верховный суд Исламабада арестовал Имрана Хана на восемь дней. После этого в Пакистане начались массовые протесты его сторонников. По данным портала Dawn, в результате протестов в разных областях страны были задержаны более 1 тыс. человек. 11 мая суд Пакистана признал незаконным арест политика и постановил немедленно освободить его из-под стражи. 15 мая под залог отпустили Бишру Биби.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле прошлого года ему вынесли вотум недоверия. В октябре Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

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