Путин упростил получение гражданства иностранцами, заключившими контракт с армией России

CentralAsia (CA) - Иностранцы, которые во время «специальной военной операции» заключили контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах «или воинских формированиях» сроком как минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, поправки вносятся в указ президента от 30 сентября 2022 года «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы»

Подать заявление желающие смогут в любой территориальный орган МВД по своему выбору.

Ранее минимальный срок контракта для иностранцев составлял пять лет, для получения российского гражданства нужно было служить три года. Поправки о сокращении срока до одного года приняли в сентябре 2022 года. В той редакции также было требование, что соискатели гражданства должны принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.