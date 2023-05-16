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Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, - МИД РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС. О каких странах идет речь, он не уточнил.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам»,— сказал замминистра на центральноазиатской конференции клуба «Валдай».

Галузин утверждает, что Россия никому не диктует, какого курса придерживаться, если «это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». «Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций»,— добавил он.

Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

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