На побережье Каспия обнаружены десятки мертвых тюленей. Минэкологии Казахстана объяснила массовую гибель

CentralAsia (KZ) - На побережье Каспия в Мангистауской области Казахстана обнаружены туши мертвых тюленей и мертвая рыба, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Глава ведомства Зульфия Сулейменова объяснила, с чем связано сокращение популяции тюленей. По ее словам, в прошлом году у погибших животных выявили два вируса, один из которых птичий грипп.

«С популяцией тюленей действительно имеются определенные вопросы и обеспокоенность. Во-первых, нас беспокоит тот факт, что среди тюленей распространяются определенные вирусы. К сожалению, по отдельным вирусам прививки, вакцины ставить на диких животных возможностей нет. Почему в этом году произошел замор, к тому времени, когда тушки принесло к побережью, они уже разложились. На каком этапе началось разложение, в чем причина гибели, сейчас выясняется», - заявила министр, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, причины сокращения популяции - изменение миграционных путей тюленей и браконьерство.

«Касательно в целом популяции, то есть сокращения, совместно с научным сообществом необходимо проработать вопрос обновления методики учета, потому что сейчас нет единого понимания по тому, какая численность у нас имеется. Казахстанское агентство прикладной экологии (КАПЭ) предоставляет более оптимистичные цифры – они говорят, что численность достигает от 300 до 380 тысяч особей, в то время как институт биологии и экологии, другие институты дают более пессимистичные расчеты - не более 100 тысяч», - пояснила она.

Сулейменова отметила, что зачастую причиной гибели животных становится человеческий фактор.

«В прошлом году связи с нефтяными компаниями не было. Но по отдельным тушкам были замечены физические воздействия, предположительно, были столкновения с судами. Очень большое количество находят сетей рыболовных. Но по нефти прямой связи мы не обнаружили. По вирусам сейчас отобрали пробы, как только будут результаты, сообщим», - заключила она.

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