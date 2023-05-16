Токаев принял главу ЦИК Казахстана
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщается на сайте Акорды.
Нурлан Абдиров доложил об итогах деятельности Центризбиркома по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК.
Он также рассказал о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения