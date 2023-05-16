Токаев принял главу ЦИК Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщается на сайте Акорды.

Нурлан Абдиров доложил об итогах деятельности Центризбиркома по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК.

Он также рассказал о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

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