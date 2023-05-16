В каких странах до сих пор существует смертная казнь? Список

- Азия и мир, общество
- 16:49, 16 мая 2023
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- Обновлено: 16:59, 16 мая 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Смертная казнь является высшей мерой наказания за нарушение закона. Несмотря на то, что в мире существуют организации, призванные защищать права человека и предотвращать вынесение смертного приговора, в некоторых странах до сих пор сих существует закон, применяющий смертную казнь.
На смертную казнь в основном приговаривают за: государственную измену, военные преступления, терроризм, богохульство, гомосексуализм, контрабанду наркотиков, убийство, шпионаж и прочее. В одних странах используют инъекции для исполнения приговора, в других же практикуют забрасывание камнями, повешение, обезглавливание, расстрел.
По данным от Amnesty International и Death Penalty Info, свыше 70 стран не отменили смертный приговор на законодательном уровне.
Список стран, до сих пор не отменивших смертную казнь и последний год исполнения смертного приговора:
|Страна
|Последний год исполнения смертного приговора
|1
|Алжир
|1993
|2
|Антигуа и Барбуда
|1991
|3
|Афганистан
|2019
|4
|Багамские острова
|2000
|5
|Бангладеш
|2022
|6
|Барбадос
|1984
|7
|Бахрейн
|2019
|8
|Беларусь
|2022
|9
|Белиз
|1985
|10
|Ботсвана
|2021
|11
|Бруней
|1984
|12
|Вьетнам
|2020
|13
|Гайана
|1997
|14
|Гамбия
|2012
|15
|Гана
|1993
|16
|Гренада
|1978
|17
|Республика Конго
|2003
|18
|Доминика
|1986
|19
|Египет
|2022
|20
|Зимбабве
|2005
|21
|Израиль
|1962
|22
|Индия
|2020
|23
|Индонезия
|2016
|24
|Иордания
|2017
|25
|Ирак
|2022
|26
|Иран
|2022
|27
|Йемен
|2022
|28
|Камерун
|1997
|29
|Катар
|2020
|30
|Кения
|1987
|31
|Китай
|2022
|32
|Коморские острова
|1997
|33
|Куба
|2003
|34
|Кувейт
|2022
|35
|Лаос
|1989
|36
|Лесото
|1995
|37
|Либерия
|2000
|38
|Ливан
|2004
|39
|Ливия
|2010
|40
|Мавритания
|1987
|41
|Малави
|1992
|42
|Малайзия
|2017
|43
|Мали
|1980
|44
|Мальдивы
|1965
|45
|Марокко
|1993
|46
|Мьянма
|2016
|47
|Нигер
|1976
|48
|Нигерия
|2016
|49
|ОАЭ
|2017
|50
|Оман
|2020
|51
|Пакистан
|2019
|52
|Палестина
|2017
|53
|США (практикуется в 27 штатах)
|2022
|54
|Саудовская Аравия
|2022
|55
|Эсватини
|1983
|56
|Северная Корея
|2022
|57
|Сент-Винсент и Гренадины
|1995
|58
|Сент-Китс и Невис
|2008
|59
|Сент-Люсия
|1995
|60
|Сингапур
|2022
|61
|Сирия
|2020
|62
|Сомали
|2022
|63
|Судан
|2021
|64
|Таджикистан
|2004
|65
|Таиланд
|2018
|66
|Тайвань
|2020
|67
|Танзания
|1994
|68
|Тонга
|1982
|69
|Тринидад и Тобаго
|1999
|70
|Тунис
|1991
|71
|Уганда
|2005
|72
|Шри-Ланка
|1976
|73
|Эритрея
|1993
|74
|Эфиопия
|2007
|75
|Южная Корея
|1997
|76
|Южный Судан
|2022
|77
|Ямайка
|1988
|78
|Япония
|1988