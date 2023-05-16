В каких странах до сих пор существует смертная казнь? Список

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CentralAsia (CA) - Смертная казнь является высшей мерой наказания за нарушение закона. Несмотря на то, что в мире существуют организации, призванные защищать права человека и предотвращать вынесение смертного приговора, в некоторых странах до сих пор сих существует закон, применяющий смертную казнь.

На смертную казнь в основном приговаривают за: государственную измену, военные преступления, терроризм, богохульство, гомосексуализм, контрабанду наркотиков, убийство, шпионаж и прочее. В одних странах используют инъекции для исполнения приговора, в других же практикуют забрасывание камнями, повешение, обезглавливание, расстрел.

По данным от Amnesty International и Death Penalty Info, свыше 70 стран не отменили смертный приговор на законодательном уровне.

Список стран, до сих пор не отменивших смертную казнь и последний год исполнения смертного приговора:

Страна Последний год исполнения смертного приговора 1 Алжир 1993 2 Антигуа и Барбуда 1991 3 Афганистан 2019 4 Багамские острова 2000 5 Бангладеш 2022 6 Барбадос 1984 7 Бахрейн 2019 8 Беларусь 2022 9 Белиз 1985 10 Ботсвана 2021 11 Бруней 1984 12 Вьетнам 2020 13 Гайана 1997 14 Гамбия 2012 15 Гана 1993 16 Гренада 1978 17 Республика Конго 2003 18 Доминика 1986 19 Египет 2022 20 Зимбабве 2005 21 Израиль 1962 22 Индия 2020 23 Индонезия 2016 24 Иордания 2017 25 Ирак 2022 26 Иран 2022 27 Йемен 2022 28 Камерун 1997 29 Катар 2020 30 Кения 1987 31 Китай 2022 32 Коморские острова 1997 33 Куба 2003 34 Кувейт 2022 35 Лаос 1989 36 Лесото 1995 37 Либерия 2000 38 Ливан 2004 39 Ливия 2010 40 Мавритания 1987 41 Малави 1992 42 Малайзия 2017 43 Мали 1980 44 Мальдивы 1965 45 Марокко 1993 46 Мьянма 2016 47 Нигер 1976 48 Нигерия 2016 49 ОАЭ 2017 50 Оман 2020 51 Пакистан 2019 52 Палестина 2017 53 США (практикуется в 27 штатах) 2022 54 Саудовская Аравия 2022 55 Эсватини 1983 56 Северная Корея 2022 57 Сент-Винсент и Гренадины 1995 58 Сент-Китс и Невис 2008 59 Сент-Люсия 1995 60 Сингапур 2022 61 Сирия 2020 62 Сомали 2022 63 Судан 2021 64 Таджикистан 2004 65 Таиланд 2018 66 Тайвань 2020 67 Танзания 1994 68 Тонга 1982 69 Тринидад и Тобаго 1999 70 Тунис 1991 71 Уганда 2005 72 Шри-Ланка 1976 73 Эритрея 1993 74 Эфиопия 2007 75 Южная Корея 1997 76 Южный Судан 2022 77 Ямайка 1988 78 Япония 1988