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В каких странах до сих пор существует смертная казнь? Список
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Смертная казнь является высшей мерой наказания за нарушение закона. Несмотря на то, что в мире существуют организации, призванные защищать права человека и предотвращать вынесение смертного приговора, в некоторых странах до сих пор сих существует закон, применяющий смертную казнь.

На смертную казнь в основном приговаривают за: государственную измену, военные преступления, терроризм, богохульство, гомосексуализм, контрабанду наркотиков, убийство, шпионаж и прочее. В одних странах используют инъекции для исполнения приговора, в других же практикуют забрасывание камнями, повешение, обезглавливание, расстрел.

По данным от Amnesty International и Death Penalty Info, свыше 70 стран не отменили смертный приговор на законодательном уровне.

Список стран, до сих пор не отменивших смертную казнь и последний год исполнения смертного приговора:

Страна Последний год исполнения смертного приговора
1 Алжир 1993
2 Антигуа и Барбуда 1991
3 Афганистан 2019
4 Багамские острова 2000
5 Бангладеш 2022
6 Барбадос 1984
7 Бахрейн 2019
8 Беларусь 2022
9 Белиз 1985
10 Ботсвана 2021
11 Бруней 1984
12 Вьетнам 2020
13 Гайана 1997
14 Гамбия 2012
15 Гана 1993
16 Гренада 1978
17 Республика Конго 2003
18 Доминика 1986
19 Египет 2022
20 Зимбабве 2005
21 Израиль 1962
22 Индия 2020
23 Индонезия 2016
24 Иордания 2017
25 Ирак 2022
26 Иран 2022
27 Йемен 2022
28 Камерун 1997
29 Катар 2020
30 Кения 1987
31 Китай 2022
32 Коморские острова 1997
33 Куба 2003
34 Кувейт 2022
35 Лаос 1989
36 Лесото 1995
37 Либерия 2000
38 Ливан 2004
39 Ливия 2010
40 Мавритания 1987
41 Малави 1992
42 Малайзия 2017
43 Мали 1980
44 Мальдивы 1965
45 Марокко 1993
46 Мьянма 2016
47 Нигер 1976
48 Нигерия 2016
49 ОАЭ 2017
50 Оман 2020
51 Пакистан 2019
52 Палестина 2017
53 США (практикуется в 27 штатах) 2022
54 Саудовская Аравия 2022
55 Эсватини 1983
56 Северная Корея 2022
57 Сент-Винсент и Гренадины 1995
58 Сент-Китс и Невис 2008
59 Сент-Люсия 1995
60 Сингапур 2022
61 Сирия 2020
62 Сомали 2022
63 Судан 2021
64 Таджикистан 2004
65 Таиланд 2018
66 Тайвань 2020
67 Танзания 1994
68 Тонга 1982
69 Тринидад и Тобаго 1999
70 Тунис 1991
71 Уганда 2005
72 Шри-Ланка 1976
73 Эритрея 1993
74 Эфиопия 2007
75 Южная Корея 1997
76 Южный Судан 2022
77 Ямайка 1988
78 Япония 1988

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