В Казахстане сообщили о переговорах по транзиту газа России в Узбекистан

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CentralAsia (KZ) - Казахстан ведет переговоры о возможности транзита газа из России в Узбекистан, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, передает InBusiness.kz.

«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан, идут переговоры, в достаточно конструктивном ключе», — заявил Саткалиев.

Он не назвал объемы предполагаемого транзита, сказав, что «это все является предметом переговоров».

В декабре прошлого года министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через Казахстан, но «это будет технический контракт», а не «тройственный газовый союз», который ранее предлагала Россия. «Мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — отметил министр.

По данным Минэнерго Узбекистана, которые привел Мирзамахмудов, всего в стране производится около 52 млрд куб. м природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд куб. м, а экспорт — 2,7 млрд куб. м.

С инициативой создания «газового союза» выступил президент России Владимир Путин. Его проект предполагал создание координационного механизма, развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

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