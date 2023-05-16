В Узбекистане будет внедрена единая система движения газа

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал постановление «О мерах по совершенствованию учёта добычи, переработки и реализации углеводородов», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, до 1 июля должна быть завершена установка электронных приборов онлайн-учёта на всех точках приёма и подачи газа. Эти счётчики будут интегрированы с информационными базами налоговых органов, чтобы создать единую автоматизированную систему движения природного газа.

«Узбекнефтегаз» должен установить 17 счётчиков, «Узтрансгаз» — 3, «Худудгазтаъминот» — 129,5 тысячи (для населения). На это выделят 153,9 млрд сумов.

К этой дате также планируется внедрить систему по сбору информации о договорах купли-продажи природного газа и жидких углеводородов. С 1 октября сведения об этих договорах будут поступать в систему Налогового комитета для формирования электронных счетов-фактур (ЭСФ).

С 1 октября для предприятий, занимающихся транспортировкой (транзитом) голубого топлива по газопроводам, станет обязательной установка хроматографов и электронных счётчиков на местах приёма и подачи газа. К предприятиям, занимающимся добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией газа и нефти, которые не провели интеграцию счётчиков на коммерческих узлах учёта с налоговым органами, будут применяться санкции по статье 227−1 Налогового кодекса (влечёт наложение штрафа в размере чистой выручки, полученной в последнем отчётном квартале, в котором имела место реализация).

До 1 января 2024 года «Узбекнефтегаз», компания UzGasTrade по единой закупке и реализации газа, «Худудгазтаъминот», участники соглашений о разделе продукции (СРП), а также совместные и иностранные предприятия должны начать вести расчёты в рамках единой автоматизированной системы движения газа. Кроме того, поручено внедрить автоматическое формирование и направление организациями, принимающим газ, ЭСФ на основе сведений системы.

До 1 июля поставлена задача пересмотреть и внедрить на практике нормативы, устанавливающие нормы технологических потерь и объем природного газа, используемый для собственных нужд на всех этапах.

К 1 октября 2024 года намечено строительство двух новых газоизмерительных станций «Дарялик» и «Бейнеу». На это UzGasTrade и «Узтрансгаз» выделят 150 млрд сумов.

Отметим, что аналогичные меры были предусмотрены постановлением Кабинета министров от 30 ноября 2022 года, которое было принято в форме ДСП (документ для служебного пользования). В нем были указаны более ранние сроке выполнения указанных мер.