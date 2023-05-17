В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления

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CentralAsia (CA) - Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает военной техники для начала контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, для достижения целей по возвращению присоединенных к России регионов ВСУ нуждаются в бронетехнике и танках.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление»,— сказал Игорь Жовква в интервью Sky News. Он добавил, что целью европейского турне президента Украины Владимира Зеленского было привлечение дополнительных пакетов военной помощи.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимые для контрнаступления технику и вооружение. Между тем Владимир Зеленский с начала мая неоднократно говорил, что ВСУ требуется «еще немного времени».