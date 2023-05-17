Токаеву исполнилось 70 лет. Редкие фото и факты о президенте Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 70 лет. СМИ публикуют редкие архивные фотографии президента.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщал, что никаких праздничных мероприятий в стране не планируется, так как Токаев никак не отмечает свой день рождения. Сегодняшний день он проведет в рабочей поездке в Китае, который посетит с государственным визитом и примет участие в саммите «Китай - Центральная Азия» в Сиане.

«Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», - заявил Желдибай.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.

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У президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге «Слово об отце», имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама. Имя Касым-Жомарт в переводе означает «прекрасный» и «благородный».

Отец - Кемель Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать - Турар Шабарбаева (1931-2000) - работала в Алматинском педагогическом институте иностранных языков.

Токаев окончил гимназию №25 имени Ильяса Есенберлина.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в Китае.

Глава Казахстана знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Его направили на работу в советское посольство в Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в КНР, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

Касым-Жомарт Токаев ранее занимал должности заместителя генсекретаря ООН и генерального директора Европейского отделения ООН в Женеве, премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел, спикера сената парламента страны.

Токаев имеет дипломатический ранг (чрезвычайный и полномочный посол) и ученую степень (доктор политических наук). Он также является автором ряда работ по вопросам международных отношений, почетный профессор в университетах разных стран, включая Дипломатическую академию МИД РФ и Шэньчжэньский университет КНР.

После отставки Нурсултана Назарбаева Токаев стал президентом и 20 марта 2019 года принес присягу. В июне того же года Касым-Жомарт Кемелевич одержал победу на внеочередных президентских выборах.

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