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В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 18-20 мая пройдут дожди, в некоторых регионах – сильные, также возможен град, сообщает «Казгидромет».

«Погоду большей части Казахстана определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая на юге, 18-20 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра», - сообщают синоптики.

В целом по Казахстану прогнозируется повышение температурного фона, однако на севере, востоке и в центре республики ночью все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.

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