В Туркменистане второй год подряд фиксируется засуха

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане вновь, как и в 2021-2022 годах, наблюдается сильная засуха. Об этом пишет «Метеожурнал», связывая ситуацию с аномально жаркими мартом и апрелем.

Издание отмечает, что нынешнюю засуху можно назвать локальной: ею охвачена большая часть Туркменистана и лишь некоторые территории Узбекистана, Казахстана и Ирана. Засуха 2021 года охватила территорию от Турции и Сирии до востока Казахстана, Кыргызстана и Пакистана. Сейчас дефицит воды наблюдается лишь в низовьях Амударьи, потому что за зиму 2022-2023 годов в горных районах этой реки осадков выпало даже больше нормы.

Ситуация в Туркменистане усугубляется тем, что некоторые водоемы не успели восстановиться после прошлогодней засухи. Судя по снимкам со спутника, площадь Копетдагского водохранилища по состоянию на 11 мая уменьшилась более чем вдвое в сравнении с другими годами. За две недели с 26 апреля до 11 мая площадь водного зеркала сократилась на 18%. Даже в засушливые 2022 и 2021 годы ситуация была лучше. Нынешняя площадь водохранилища составляет 51,7% от уровня аналогичного периода 2021 года и 58,3% от показателя 2022 года.

Летом ситуация уже вряд ли ухудшится: почти полное отсутствие осадков в этот период — норма для Туркменистана. Метеорологи отмечают, что в каком-то смысле засуха вышла на плато. Возможно, осенью ситуация с водными ресурсами начнет улучшаться, хотя, как отмечают специалисты, прогнозы на столь долгий срок не бывают точными.

На заседаниях Кабинета министров Туркменистана регулярно поднимается тема внедрения систем капельного орошения и других новых технологий полива посевов. Но реализации этих планов на практике почти не видно. Оросительные системы советских времен во многих районах страны пришли в негодность.

Зимой 2022-2023 года ситуация усугубилась из-за аномальных морозов, вызвавших обледенение и последующий прорыв Каракумского канала. В результате в некоторых населенных пунктах люди были вынуждены брать воду для питья из луж, оставшихся на месте пересохших арыков. По подсчетам экспертов, основанных на спутниковых снимках, из-за прорыва канала около 100 миллионов кубометров воды утекло в песок. К тому моменту, как канал перекрыли дамбой, протоки углубились в пустыню Каракумы на 35 километров. Более 20 дней большая часть стока канала уходила в пустыню.