В Узбекистане уволили имама, заявившего, что после школьных вальсов девушек никто не возьмет замуж

Шукрулло Эгамбердиева

CentralAsia (UZ) - Главный имам Ташлакского района Ферганской области Узбекистана, имам-хатыб мечети «Абу Ханифа» Шукрулло Эгамбердиев, известный в народе как «Шукрулло домла», заявивший, что после школьных вальсов, девушек никто не возьмет замуж, был уволен, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Как передает Podrobno.uz, Шукрулло Эгамбердиев сделал несколько резонансных заявлений. Какое из них стало причиной увольнения, пока непонятно.

«Вот посмотрите, что творится на вечерах выпускников! Если выпускник, то все, значит, делай что хочешь? Почему вы даете разрешение школьникам ездить и отдыхать? Почему вы разрешаете им танцевать вальс? Куда смотрят учителя? Вот что завтра будет с девочкой, которая в вечер выпускников танцевала вальс с одноклассником? А если ее в интернете увидят, как она танцевала? Кто ее завтра замуж возьмет? У кого воспитание нормальное не возьмут ее. Как она будет верна мужу или будет стыдлива?», – отметил Эгамбердиев в своем выступлении.

Кроме того, ему не понравилось, что трудовые мигранты работают за рубежом, а не на родине.

«Жалуются, что нет работы. Но столько людей не уезжает и находит работу здесь. Нужно работать головой, нужно прилагать усилия, просить у Бога. Нужно забыть высокомерие. Здесь не подметают улицы, но в России подметают. Здесь не убирают под коровами, а там убирают под свиньями… Нужно прилагать усилия, учиться… Если не будешь учиться, будешь рабом. Особенно нужно учиться в школе. Если ребята так и не будут уделять внимание науке, будут нолями и рабами, будут рабочими», — заявил он.

Комиссия по внутреннему контролю Управления мусульман Узбекистана 16 мая обсудила выступления в социальных сетях Шукрулло Эгамбердиева. На заседании было подчеркнуто, что его выступления, вызвавшие большой ажиотаж в соцсетях, не соответствуют статусу имама.

Эгамбердиев признал, что допустил ошибку в своих выступлениях и принес извинения. Имам-хатыб заявил, что не допустит подобных недостатков в своей дальнейшей деятельности.

Комиссия по внутреннему контролю с учетом изложенного наложила на Шукрулло Эгамбердиева дисциплинарное взыскание – «выговора», и освободила его от обязанностей главного имама Ташлакского района.

В управлении мусульман Узбекистан напомнили, что комиссия по внутреннему контролю имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.