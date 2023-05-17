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Глава правительства талибов ушел в отставку, - СМИ
Мохаммад-Хасан Ахунд
Мохаммад-Хасан Ахунд

CentralAsia (CA) -  Глава правительства Афганистана, сформированного захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан», Мохаммад-Хасан Ахунд попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в правительстве талибов.

По информации телеканала, на должность временно исполняющего обязанности премьера в правительстве талибов назначен Абдул Кабир. Ранее он занимал должность заместителя Ахунда по политическим вопросам.

Ахунд возглавил правительство талибов после его формирования в сентябре 2021 года.

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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