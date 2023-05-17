В китайском Сиане 18-19 мая пройдет саммит «Китай — Центральная Азия»

CentralAsia (CA) - В Сиане на северо-западе КНР 18-19 мая пройдет саммит «Китай — Центральная Азия», сообщает «Синьхуа».

В саммите примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Саммит пройдёт под председательством главы КНР Си Цзиньпина.

Это первый саммит лидеров шести стран в очном формате с момента установления дипломатических отношений между ними 31 год назад.

Ожидается, что в ходе саммита председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью, главы государств рассмотрят развитие отношений между Китаем и странами Центральной Азии, обменяются мнениями по вопросам создания механизма «Китай-Центральная Азия», сотрудничества в различных областях и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

во время саммита главы государства обсудят создание механизма Китай — Центральная Азия, сотрудничество в различных областях и основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Главы государств также подпишут важные политические документы

На данный момент в Сиань прибыли президенты Казахстана и Таджикистана.

17 мая уже началась работа пресс-центра саммита «Китай — Центральная Азия» в Сиане, где и будет проведено мероприятие.