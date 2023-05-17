Жена сына бывшего президента Узбекистана рассказала подробности ссоры и заявила об исчезновении супруга

// Telegram-канал «112»

CentralAsia (UZ) - Подозреваемый в избиении жены сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Петр Каримов пропал после того, как его отпустили из полицейского участка. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на его супругу Юлию Сметанкину.

По данным канала, женщина собирается написать заявление о пропаже мужа. Также она рассказала о ночном конфликте, который привел Каримова в полицию. Ссора началась из-за денег.

«Петр пришёл домой выпивши и потребовал у супруги деньги на билет до Ташкента и отель. Получив отказ, разъярился, закричал, что жена его обокрала, отправлял искать деньги и в итоге сорвался на рукоприкладство. Каримов бил Юлию телефоном по голове, тыкал лицом в зажженную конфорку плиты. Раньше муж уже поднимал на неё руку, но так сильно не бил никогда за все время совместной жизни», – говорится в сообщении.

По словам Юлии, последние годы у Петра Каримова выдались неудачными.

«Сначала его кинули на деньги на Родине, банк, в котором мужчина держал крупные накопления в России лопнул, а уже в Москве какой-то миграционный юрист предложил помочь с гражданством и вернуть деньги, сгоревшие в банке. В итоге сам обокрал сына экс-президента на 6 миллионов 270 тысяч рублей и растворился в воздухе», – рассказали администраторы канала.

Петр собирался ехать в Узбекистан, чтобы участвовать в судебном процессе о наследстве, но уехал на встречу и начал вести себя неадекватно.

«Юлия попала под горячую руку. Зла на мужа девушка не держит и надеется, что с ним не случилось ничего плохого». – говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что Петр Каримов избил жену в Красногорске. Все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Фигурант в ходе ссоры несколько раз ударил супругу. Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.

По факту произошедшего была организована проверка. Сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого. Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.

СМИ сообщают, что Петр Каримов является старшим сыном Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми.