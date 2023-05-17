Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова. Фото

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Самаркандскую область посетил комплекс Хазрати Хизр и почтил память первого президента Ислама Каримова, сообщает пресс-службе главы государства.

«Были прочитаны суры из Корана и дуа», – говорится в сообщении.

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Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался.

Мирзиеев прибыл в Самарканд для участия в 32-м ежегодном заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.