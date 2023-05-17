Бывший замглавы «Туркменгаза» осужден на 8 лет за аварию, в следствии которой приостановили поставки газа в Узбекистан во время аномальных холодов, - СМИ

Газоперерабатывающий комплекс на месторождении «Галкыныш» в Туркменистане

CentralAsia (TM) - В Туркменистане бывшего заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз» Атамурата Чарыева приговорили к восьми годам лишения свободы за аварию на месторождении «Галкыныш». Когда и где состоялся суд, пока неизвестно. Помимо срока чиновнику предъявили крупный финансовый иск. Из-за этой аварии зимой во время аномальных холодов на несколько дней приостановили поставки газа в Узбекистан, передает turkmen.news.

Официальные СМИ о вынесении приговора не сообщали. Власти Туркменистана постарались скрыть от собственных граждан срыв поставок газа в соседнюю страну. По данным источников turkmen.news, Чарыева не только приговорили к восьми годам, но и обязали компенсировать ущерб в крупном размере. О судьбе нескольких менее высокопоставленных фигурантов дела пока ничего неизвестно.

Причиной остановки поставок газа с «Галкыныша» в январе 2023 года стала поломка некачественных датчиков осушки, а также нехватка реагентов, предотвращающих замерзание топлива. Инфраструктура месторождения не выдержала морозов, которые случились этой зимой в Центральной Азии и должны были быть учтены при планировании деятельности «Туркменгаза». Как раз во время холодов Узбекистану особенно был нужен газ, но Туркменистан остановил поставки, едва не спровоцировав социальную катастрофу. Частично прервалась и подача газа в Китай.

Атамурат Чарыев в 2019-2021 годах непосредственно отвечал за закупку реагентов, предотвращающих замерзание. Источники утверждают, что он не раз заключал контракты на поставку хорошего дорогого «антифриза», а в реальности приобретал дешевые аналоги. Выручку от этих махинаций чиновник делил с тогдашним главой госконцерна Мурадом Арчаевым и начальником управления по добыче газа Гадамом Ораниязовым. В какой-то момент об этом узнали в Генпрокуратуре, но тогда для Чарыева и его подельников все ограничилось вызовом «на беседу».

А после аварии Чарыева для начала перевели на должность специалиста в одном из отделов правительства. Вероятно, только что назначенный профильным вице-премьером Аширгулы Беглиев хотел дать ему возможность «пересидеть» тяжелые времена. Не вышло: 18 марта Чарыева арестовали.

Теперь же Чарыеву вынесен приговор, в то время как у его бывших руководителей нет проблем с карьерным ростом: 13 мая упомянутый Беглиев стал советником президента, а пост вице-премьера по нефтегазовому сектору занял Батыр Аманов, возглавлявший «Туркменгаз» на момент январской аварии.