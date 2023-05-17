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Мирзиее поздравил Токаева с 70-летием

CentralAsia (KZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре в среду поздравил с 70-летием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиеева.

«Глава нашего государства сердечно поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов», - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана отметил вклад Токаева в развитие и укрепление двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев празднует юбилей. Сегодня, 17 мая, ему исполняется 70 лет.

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