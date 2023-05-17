Лавров: не вижу какого-то глубокого кризиса интеграции в СНГ

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит глубокого кризиса интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР, сообщается на сайте МИД РФ.

В рамках интервью для телеканала «Царьград» Сергея Лаврова спросили о том, могут ли «действительно близкие ментально и исторически» России страны последовать антироссийской риторике США. «Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая «золотые горы». Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела. Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с РФ. Они по-настоящему являются нашими союзниками. День Победы, 9 мая 2023 года, тому подтверждение»,— ответил министр.

«Не вижу какого-то глубокого кризиса в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. «Трения», наблюдаемые между отдельными членами наших интеграционных объединений, естественны»,— указал глава МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что на постсоветском пространстве Евразийский экономический союз (ЕАЭС) демонстрирует реальный результат, в частности, к выгоде всех участников, растут объемы торговли. Кроме того, в рамках ЕАЭС и в рамках СНГ действуют выгодные договоренности по трудовой миграции. «В рамках ЕАЭС стираются национальные границы для движения капиталов, услуг, рабочей силы, товаров. Эти интеграционные процессы интенсивно развиваются и нарастают»,— добавил он.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Организация Договора о коллективной безопасности «тоже доказала свою жизнеспособность», когда в январе 2022 года Казахстан обратился за помощью. «Мы эффективно поработали. Как только казахстанское руководство сказало, что взяло ситуацию под контроль, организация оперативно завершила свою операцию»,— отметил министр. Он также указал, что Россия помогает уладить спор, возникший между Таджикистаном и Киргизией.

«В СНГ сохраняются важные контакты и в рамках экономического сотрудничества, потому что действует зона свободной торговли СНГ, и в сфере борьбы с современными вызовами и угрозами (терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью), и в гуманитарной сфере»,— заключил глава МИД России.

15 мая президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза, в рамках которого обсуждались отношения со странами СНГ. Тогда президент отметил, что у России с бывшими республиками СССР есть «целый набор значимых конкурентных преимуществ» для положительных результатов в развитии «по очень многим направлениям», включая сферу хозяйственной деятельности и экономики.