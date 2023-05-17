Эрдоган пообещал сохранить политику в отношении России, США, Китая и Запада в случае победы на выборах Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Политика Турции в отношении России, США и других стран останется неизменной после выборов главы государства. Об этом заявил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.

«Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — сказал Эрдоган.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник, кандидат от «Национального альянса» Кемаль Кылычдароглу, набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

11 мая Кылычдароглу опубликовал в Twitter пост на русском языке, в котором обвинил Россию в распространении фальшивых данных и заговоре, а также призвал «убрать руки от турецкого государства». Это произошло через несколько дней после того, как Эрдоган показал видео, где Кылычдароглу призывает поучаствовать в выборах; через несколько секунд в том же ролике появляется Мурат Карайылан — лидер Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Впоследствии журналисты выяснили, что видео смонтировали из двух разных роликов.

В ответ на слова Кылычдароглу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы чужих государств, о чем не раз говорилось. Он назвал лжецами тех, кто распространяет подобную информацию.

Эрдоган со своей стороны призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о российском вмешательстве. При этом сам Кылычдароглу также заверил, что не собирается пересматривать отношения с Москвой и намерен продолжать сотрудничество в экономической сфере.