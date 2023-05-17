Жара и дефицит осадков. Каким будет лето 2023 года в Казахстане

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» опубликовал консультативный прогноз на лето 2023 года. Синоптики ожидают, что температурный фон будет выше нормы, лишь в северных регионах – в пределах климатической нормы.

В северо-западной и северо-восточной половине Казахстана с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов Северных морей возможно колебание температуры воздуха днем от +30+38°С до +15+20°С.

В юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40+45°С. Жара будет сменятся прохладными днями с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Июнь ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны (норма: +18+23°С на большей части Казахстана, +24+28°С – в юго-западной половине страны, +7+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

Июль также не принесёт больших сюрпризов – на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны – выше нормы на 1° (норма: +18+24°С на большей части РК, +25+30°С – в южной половине страны, +9+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

Август будет жарким, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° в большинстве регионов Казастана, и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы (норма: +20+28°С на большей части РК, +16+19°С – в северо-восточной половине страны, +11+15°С – в горных районах востока и юго-востока республики).

Почти по всему Казахстане ожидается дефицит осадков. Количество осадков в пределах климатической нормы прогнозируется:

в июне на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,7-24 мм в юго-западной половине страны, 51-155 мм – в отдельных районах севера и в горных районах юго-востока и востока республики);

в июле в северо-западной части РК (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,4-24 мм – в юго-западной половине, 50-84 мм – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока республики);

в августе – в северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана (норма: 1-24 мм на большей части РК, 25-49 мм – на севере, на большей части северо-запада, востока, юго-востока страны, 50-63 мм – в отдельных районах севера, востока, юго-востока РК).

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