Почти 40 человек числятся пропавшими без вести после аварии судна КНР в Индийском океане
- Азия и мир, происшествия
- 17:31, 17 мая 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Китайское рыболовецкое судно Lupenglaiyuanyu 8 перевернулось и затонуло в центральной части Индийского океана, все 39 членов экипажа, находившиеся на борту, считаются пропавшими без вести, сообщили государственные СМИ КНР.
По информации центрального китайского телевидения, в состав экипажа входят 17 человек из Китая, 17 из Индонезии и пятеро с Филиппин.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян дали указания китайским дипломатам за рубежом, а также министерствам сельского хозяйства и транспорта оказать помощь в поисках возможно выживших.
О причинах аварии не сообщалось.
Судно принадлежало компании Penglaiyingyu Co. Ltd и базировалось в восточной провинции Шаньдун.
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