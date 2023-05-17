Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае

Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный приём, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя.

«Для Казахстана КНР имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнёрства с Китаем», – сказал глава казахского государства.

Сегодня Китай – один из ключевых торговых партнёров Казахстана, отметил он. По итогам прошлого года объём взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

«Полагаю, такими темпами в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай. Только за прошлый год объём взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлаждённое мясо говядины, баранины.

«Реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы. Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках вашей уникальной по масштабу инициативы «Пояс и путь». Завтрашний онлайн-запуск строительства логистического центра в Сухом порту города Сиань станет ещё одной точкой роста наших транспортно-логистических связей. В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)», – сказал президент РК.

Токаев также с удовлетворением отметил растущий интерес двух стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки.

«С учётом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая», – добавил он.

Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон, подчеркнул президент Казахстана.

«В данном контексте, хотел бы выразить поддержку вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убеждён, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития», – отметил он.

Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень. В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.

«В этот день вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу «золотого 30-летия» китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

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