Портал Central Asia Gateway поможет кыргызскому бизнесу торговать с Европой

CentralAsia (KG) - В Центральной Азии запущен Портал Central Asia Gateway. Он объединяет информацию с порталов по упрощению процедур торговли в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Сведения об условиях торговли теперь может в несколько кликов получить любой бизнесмен, желающий представить свой товар на международном рынке. Central Asia Gateway доступен на казахском, кыргызском, таджикском, туркменском, узбекском, русском и английском языках. О формальностях и условиях трансграничной торговли с учетом специфики продукции можно узнать по ссылке https://infotradecentralasia.org/

«Прозрачность в трансграничной торговле и потенциал частного сектора имеют решающее значение для международной торговли. Central Asia Gateway и региональная учебная программа по управлению экспортом проекта Ready4Trade Центральная Азия и его партнеров являются своевременным ответом на потребности частного сектора, в частности малого бизнеса», - сказал Пьер Бонтонно, старший советник по вопросам упрощения процедур торговли Международного торгового центра.

Central Asia Gateway использует возможности всех порталов Центральной Азии, чтобы помочь соединить регион с международными рынками. Разработанные при технической поддержке Международного Торгового Центра и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Central Asia Gateway способствует росту торговли и может играть ключевую роль в привлечении инвестиций в регион. Платформы являются частью сети инструментов торговой информации, признанной Экономической и социальной комиссией ООН лучшей моделью в странах Азии и Тихого океана. На сегодняшний день данная сеть охватывает более 26 стран и предоставила информацию более 2,5 млн пользователям в 2022 году. Данная сеть постоянно расширяется, получая признание и вызывая интерес.

В Кыргызстане со дня запуска 11 ноября 2021 года порталом, разработанным ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, уже воспользовались более 22 000 пользователей, и его аудитория продолжает расти.

Портал Central Asia Gateway дает еще большие возможности. Он упрощает торговые процедуры и повышает эффективность торговых операций во всем регионе, сокращая количество ненужных взаимодействий между бизнесом и государственными службами.

«Я стала более уверенной в своих способностях вести международную торговлю. Я изучила соответствующие правила и нормы, знаю права и как действовать в неожиданных ситуациях на границе», - рассказала Холбиби Эшонбобоева, молодая владелица стартапа.

Central Asia Gateway охватывает более 277 торговых потоков самых торгуемых товаров и послужила уже свыше 160 тысячам пользователям. Платформа была использована для разработки дорожных карт по упрощению торговых процедур и помогла реализовать более 40 подробных рекомендаций по сглаживанию трансграничной торговли.

Торговые порталы, напомним, были созданы при поддержке проекта «Ready4Trade Центральная Азия», реализуемого Международным торговым центром и финансируемого Европейским Союзом.

Для продвижения региональной и международной торговли в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия были с нуля разработаны и проведены бесплатные курсы для малых и средних предприятий в каждой стране. Более 4500 представителей МСП по всей Центральной Азии приняли участие как в онлайновых, так и в очных обучающих семинарах и курсах, посвященных процедурным и нормативным трансграничным требованиям. Чтобы понять, с какими ограничениями сталкиваются женщины при осуществлении трансграничной торговли, и предложить практические решения, Международный Торговый центр провел опрос более 1500 женщин в пяти странах Центральной Азии. Более 600 сотрудников пограничных служб прошли обучение по разработке справедливых, этичных методов содействия торговле для создания гендерно чувствительной пограничной среды, а более 350 женщин-предпринимателей улучшили свое понимание таможенного законодательства и международной нормативно-правовой базы, особенностей переговоров с таможенными брокерами, а также правил, прав и обязанностей при пересечении границы.

На сегодняшний день в Кыргызстане на очных семинарах под руководством инструкторов было обучено более 460 бенефициаров МСБ, из них около 54% женщины. На онлайн-курсах в рамках учебной программы по проекту Ready4Trade Центральная Азия было сертифицировано более 500 бенефициаров. Партнёром по учебной программе в Кыргызстане является Кыргызский Экономический Университет.

«Внешняя торговля и экспорт являются важными средствами интеграции стран Центральной Азии в мировую экономику и имеют ключевое значение для будущего развития национальной экономики Кыргызстана. Поэтому КЭУ активно поддерживает проект Ready4Trade, который помогает отечественным предпринимателям начать экспортировать свои товары», - отметил Алмаз Кадыралиев, ректор Кыргызского Экономического Университета.

О проекте: Ready4Trade Центральная Азия - это четырехлетний проект, финансируемый Европейским Союзом, реализуемый Международным торговым центром (МТЦ) в тесном сотрудничестве с национальными партнерами. Цель проекта является внесение вклада в общее устойчивое и инклюзивное экономическое развитие Центральной Азии путем развития внутрирегиональной и международной торговли в пяти странах ЦА. Бенефициарами проекта Ready4Trade Центральной Азии являются правительства, малые и средние предприятия, в частности предприятия по поддержке бизнеса, возглавляемые женщинами.

О Международном торговом центре: Международный торговый центр – это совместное агентство Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. МТЦ помогает микро-, малым и средним предприятиям в развивающихся странах стать более конкурентоспособными на мировом рынке, тем самым способствуя достижению Целей устойчивого развития ООН. Для более подробной информации посетите сайт www.intracen.org.

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