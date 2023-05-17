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Полиция Армении получила сообщение о попытке похищения сына Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Полиция Армении получила сообщение о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Ашота Пашиняна, пишут СМИ Армении.

«Предпринимаются соответствующие меры. Составленные документы будут направлены в Следственный комитет», – сообщили корреспонденту Panorama.am из полиции.

Ранее газета «Айкакан Жаманак», ссылаясь на свои источники, сообщила, что около трех часов дня 17 мая недалеко от дома была совершена попытка похищения Ашота Пашиняна.

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