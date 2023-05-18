Афганистан остается самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире, - Human Rights Watch

CentralAsia (CA) - Нью-йоркская неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) в понедельник заявила, что Афганистан остается одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире, сообщает Khaama Press.

В заявлении организации говорится, что две трети населения Афганистана испытывают нехватку продовольствия, в том числе 875 000 детей, страдающих от острого недоедания, а женщины и девочки по-прежнему подвергаются наибольшему риску.

В заявлении также добавлено, что Организация Объединенных Наций ведет борьбу на два фронта, «обеспечивая поступление помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, а также оказывая давление на талибов, чтобы они прекратили ужасающие нарушения прав человека».

С тех пор, как талибы взяли под свой контроль страну в августе 2021 года, объем международной помощи резко сократился с одной стороны, а введение репрессивной политики, в том числе запрета женщинам работать в агентствах ООН со стороны де-факто властей, усугубило ситуацию.

По данным ООН, взаимодействие с талибами было предложено специальными посланниками организации на встрече в Дохе без признания режима до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в области прав человека.

Однако несколько афганских правозащитных организаций и организаций гражданского общества раскритиковали ООН и международное сообщество за то, что они приняли текущую репрессивную политику талибов и отказались от любого взаимодействия с группой до тех пор, пока не будут приняты основные права человека и женщин.

ООН и организации по оказанию помощи столкнулись с нехваткой гуманитарного финансирования, что без немедленного финансирования может усугубить гуманитарный кризис.