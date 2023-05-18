Как встретили лидеров стран Центральной Азии в Китае? Фото, видео

CentralAsia (CA) - В Сиане на северо-западе КНР 18-19 мая пройдет саммит «Китай — Центральная Азия»

В саммите примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Саммит пройдёт под председательством главы КНР Си Цзиньпина. Портал Сentral Аsia подготовил материал, как встретили лидеров стран Центральной Азии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Сиань 16 мая. В аэропорту его встретили высокопоставленные представители правительства Китая, также была выстроена Почетная гвардия.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сиань 17 мая. На территории аэропорта, кроме роты Почетного караула, главу государства встречали китайские школьники, которые держали в руках флаги Казахстана.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Сиань 17 мая. Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову встретил министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин. В аэропорту была расстелена ковровая дорожка, выстроен Почетный караул. Здесь же для высоких гостей была представлена короткая концертная программа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе с супругой Зироат Мирзиёевой ночью 17 мая прибыли в Сиань. Лидера Узбекистана встретили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие официальные лица. В аэропорту в честь высоких гостей был выстроен Почетный караул, организована торжественная программа с национальными песнями и танцами.

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 18 мая утром прибыл в Сиань. В аэропорту его встретили высокопоставленные представители правительства Китая, Почетный караул и дети с цветами и флагами.

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