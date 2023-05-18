В Казахстане резко выросло число тех, кто опасается «российского вторжения», - опрос

CentralAsia (KZ) - За последние шесть месяцев число жителей Казахстана, которые считают вероятным «вторжение» России в их страну, увеличилось вдвое, свидетельствуют результаты свежего опроса общественного мнения, проведенного местными неправительственными организациями MediaNet и PaperLab, которые приводит Reuters.

В опросе приняли участие 1100 респондентов, он проводился в период с 3 по 12 мая.

Согласно данным опроса, 60% участников заявили, что нейтрально относятся к «войне» в Украине, 12,8% - что поддерживают Россию, 21,1% - что поддерживают Украину.

Аналогичные результаты показал опрос, проведенный в декабре прошлого года.

Однако количество людей, считающих, что Россия может также «вторгнуться» в Казахстан, выросло с 8,3% в предыдущем опросе до 15%.

Почти треть респондентов заявили, что их восприятие России ухудшилось из-за «войны», более половины заявили, что оно не изменилось, и только 4,7% заявили, что оно улучшилось.

«Центральноазиатская нация с населением 20 млн человек имеет тесные исторические, экономические связи и связи в сфере безопасности с Москвой, но сохраняет нейтралитет в украинском конфликте, отказываясь признать аннексию Россией части территории Украины», - пишет Reuters..

В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских, и у него самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница с Россией. У Астаны также тесные связи с Китаем, еще одним гигантским соседом, и с Западом, который вложил сотни миллиардов долларов в свою нефтегазовую промышленность, пишет издание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения