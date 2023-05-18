Казахстан и Китай подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба Акорды.

«В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований», − говорится в сообщении.

О планах ввести двухсторонний безвизовый режим стало известно в апреле. Освобождение от визовых требований предполагает, что граждане Казахстана и Китая смогут без визы посещать эти страны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы (суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней).

Так, согласно документу, действительными проездными документами для казахстанцев будут являться:

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение в РК.

Для граждан Китая:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

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