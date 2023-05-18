В рамках госвизита Токаева в Китай были подписаны 23 документа. Список

Касым Жомарт Токаев, Си Цзиньпин

CentralAsia (KZ) - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай были подписаны 23 документа сообщает Акорда.

Так, были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;

2. Меморандум между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;

3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

4. План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики;

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований;

6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках;

7. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по санитарным и фитосанитарным требованиям, предъявляемым к экспортным партиям подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

8. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по инспекционным и карантинным требованиям к гороху и пищевой чечевице, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

9. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по экспорту водной продукции из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о предварительном рассмотрении совместной реализации третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем;

11. Меморандум о намерениях по созданию культурных центров между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики;

12. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований;

13. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;

14. Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Народным Правительством г.Тяньцзинь Китайской Народной Республики о создании «Мастерской Лу Баня»;

15. Соглашение об установлении побратимских связей между г.Шымкент Республики Казахстан и г.Сиань Китайской Народной Республики;

16. Соглашение об установлении побратимских связей между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики;

17. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Сианьским северо-западным политехническим университетом по открытию филиала ССЗПУ при КазНУ;

18. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственным управлением по делам энергетики Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере энергетики;

19. Рамочное соглашение о расширении казахстанско-китайского стратегического энергетического сотрудничества между Министерством энергетики Республики Казахстан и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией»;

20. Меморандум между Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан и Управлением стандартизации Китайской Народной Республики;

21. Меморандум о сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Медиакорпорацией Китая (CMG);

22. Соглашение между Казахским Национальным университетом имени Аль-Фараби и Китайским нефтяным университетом об установлении взаимодействия;

23. Соглашение о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С. Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства.

Токаев прилетел в город Сиань, где 18-19 мая состоится саммит «Китай — Центральная Азия». Накануне этого мероприятия президент Казахстана провел переговоры с руководителем КНР Си Цзиньпинем.

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