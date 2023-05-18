В Алматинской области протестовали таксисты «Яндекс». Им перестали начислять гарантированные бонусы (фото)

В Алматинской области протестовали таксисты «Яндекс»

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана протестовали таксисты компании «Яндекс». Им перестали начислять гарантированные бонусы, сообщает Orda.kz.

Собрались около 150 человек.

Таксисты записали видеообращение к Министерству труда и соцзащиты Казахстана, а также в антимонопольный комитет Алматинской области.

«Мы приостанавливаем свою работу по причине того, что 16.05.2023 года по неизвестным причинам компания «ЯндексPro» прекратила начислять гарантированные бонусы. Это произошло без объяснений и извещений.

Помимо этого заложенная комиссия в 21% за каждую поездку, не сопоставима с прибылью от затраченных средств на содержание авто и достойного заработка в пользу потраченного времени», - говорят таксисты в обращении.

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Акция протеста таксистов прошла спокойно и завершилась к 12:00 часам.

До конца собрания никаких столкновений с полицией не произошло.

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