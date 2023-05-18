В результате крушения катера на Пхукете пострадали 30 человек, один пропал без вести

CentralAsia (CA) - 30 человек получили ранения, а один турист пропал без вести после того, как прогулочный катер столкнулся с сигнальной вышкой у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

Авария произошла, когда судно Thanathip Marine возвращалось с туристами с островов Пхи-Пхи в бухту Чалонг. Отмечается, что на борту были, в основном, российские туристы. Кроме того, на катере также находились водитель, его помощник и гид.

Первоначальное расследование показало, что водитель катера мог заснуть.

Сообщается, что 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы конечностей. У двух пострадавших серьёзные травмы. Всех раненых доставили в больницы.

Один турист во время инцидента пропал без вести, идёт спасательная операция.

Сообщается, что всего на судне находилось четыре тайца, 21 россиянин, девять граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины.