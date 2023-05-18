В Анкаре сильный шторм разрушил несколько домов и мечеть. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Шторм в Анкаре снес крыши нескольких зданий и разрушил минареты мечетей. Об этом в среду, 17 мая, сообщил турецкий канал TRT Haber.

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По данным канала, во время дневного ливня в Турции сорванные штормом куски крыш зданий повредили припаркованные автомобили и другие дома. В частности, один обломок попал в минарет Центральной мечети и разрушил его.

Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kameralara yansıdı https://t.co/nCDHQa0sK5 pic.twitter.com/NAA8GbH209 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 17, 2023

Ankara'da sağanak ve fırtına...



2 caminin minaresi yıkıldı, çatılar uçtu, yollar göle döndü.https://t.co/pEBuasHlZd pic.twitter.com/vMI3Kt7tNl — TRT HABER (@trthaber) May 17, 2023

В результате от осколков пострадала женщина, проходившая мимо в тот момент. Ее доставили в больницу.

Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях из-за дождя и ветра. В заявлении содержится просьба соблюдать осторожность жителей некоторых районов, в которых ожидается продолжение ливней и гроз.