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В Анкаре сильный шторм разрушил несколько домов и мечеть. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Шторм в Анкаре снес крыши нескольких зданий и разрушил минареты мечетей. Об этом в среду, 17 мая, сообщил турецкий канал TRT Haber.

По данным канала, во время дневного ливня в Турции сорванные штормом куски крыш зданий повредили припаркованные автомобили и другие дома. В частности, один обломок попал в минарет Центральной мечети и разрушил его.

В результате от осколков пострадала женщина, проходившая мимо в тот момент. Ее доставили в больницу.

Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях из-за дождя и ветра. В заявлении содержится просьба соблюдать осторожность жителей некоторых районов, в которых ожидается продолжение ливней и гроз.

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