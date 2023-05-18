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В Узбекистане внедрят систему оповещения о сильных землетрясениях
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  С 1 декабря в Узбекистане должно быть начато поэтапное внедрение национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. Как сообщает Министерство юстиции страны, это предусмотрено постановлением президента о совершенствовании системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана.

В рамках системы планируется запуск мобильного приложения «Оповещения о сильных землетрясениях», связанного с системой онлайн-мониторинга сейсмической активности на территории Узбекистана и соседних стран. Оно должно в течение нескольких секунд после фиксации землетрясения силой от 5 баллов отправлять пользователям сообщение об этом.

Отмечается, что разработка приложения для оповещения населения о произошедших землетрясениях была предусмотрена постановлением президента о совершенствовании системы обеспечения сейсмической безопасности от 30 июля 2020 года. Сроком запуска приложения указывалось 1 апреля 2021 года.

Новым документом также запланировано введение с 2023 года в учебные программы детсадов, школ и учреждений среднего, среднего специального и профессионального образования правил действий во время землетрясений.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всех пострадала Сирия.

Число жертв землетрясения в одной Турции превысило 50 тыс. человек.

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