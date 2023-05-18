Суд в США назначил узбекистанцу Сайфулло Саипову восемь пожизненных сроков за теракт в Нью-Йорке

Сайфулло Саипов

CentralAsia (UZ) - Узбекистанец Сайфулло Саипов, признанный виновным в совершении теракта в 2017 году в Нью-Йорке, приговорен американским судом к восьми пожизненным срокам подряд, еще двум — одновременно и 260 годам лишения свободы. Вердикт был вынесен 17 мая, сообщает Министерство юстиции США.

Комментируя данное решение, генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил следующее:

«Приговор означает, что Сайфулло Саипов проведет остаток жизни в федеральной тюрьме за жестокое убийство восьми невинных жертв в результате тщательно спланированной террористической атаки ИГИЛ».

В свою очередь, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс пояснил, что «восемь пожизненных сроков составляют восемь жизней, которые украл Саипов, когда совершил теракт, а 260 лет заключения — максимальное наказание за 18 покушений на убийство, в том числе на четверых детей».

В январе 2023 года суд присяжных признал гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова виновным в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке в 2017 году.

В марте сообщалось, что присяжные, участвующие в процессе над Саиповым, не смогли вынести единогласный вердикт, необходимый для приговора к смертной казни, поэтому подсудимому назначат пожизненное заключение.

Сайфулло Саипов родился 8 февраля 1988 года в Ташкенте. В 2010 году перебрался в США, выиграв в лотерее Green Card. Знакомые характеризовали его как обычного человека, не отличавшегося религиозностью. В США Саипов завел семью и устроился на работу водителем грузовика, позднее — водителем Uber.

31 октября 2017 года Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из нью-йоркских улиц на берегу реки Гудзон, давя всех, кто попадался ему на пути. В результате нападения, названного властями США терактом, погибли восемь человек, более десяти пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта».

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