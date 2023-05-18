Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае

CentralAsia (TJ) - В китайском городе Сиань прошли переговоры таджикского лидера Эмомали Рахмона с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в таких секторах, как «зеленая» экономика, цифровые технологии, инфраструктура, электроэнергетика, строительство и реконструкция электростанций Таджикистана и строительство линий электропередачи.

Стороны пришли к соглашению, что реализуют совместные меры по вопросу реконструкции таджикской алюминиевой компании «Талко». Также с целью реализации проекта по налаживанию производства электромобилей в Таджикистане и их запасных частей будут приняты необходимые шаги. Было подчеркнуто, что внедрение современных китайских технологий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка, овощей и фруктов будет выгодно обеим сторонам.

Как говорится в сообщении, Таджикистан поддерживает предложения по созданию экономического коридора «Китай — Таджикистан — Северный Афганистан» и в этом направлении считает важным разработку и реализацию проекта строительства участка дороги Варшез в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области до перекрестка «Кульма – Карасу» и реконструкцию КПП «Кульма – Карасу». Это инициатива была воспринята положительно руководителем Китая.

В ходе встречи обсуждены вопросы восстановления авиалинии «Душанбе – Пекин».

По завершении переговоров Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан в удобное для него время.

В рамках госвизита Эмомали Рахмона в Китай были подписаны 24 документа.

Так, были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о проведении совместных антитеррористических учений;

2. Протокол между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о приеме оборудования для судебно-медицинской экспертизы для идентификации ДНК;

3. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Информационным бюро Государственного совета Китайской Народной Республики;

4. Соглашение об оказании безвозмездной помощи между Правительством Республики Таджикистан и Народным Правительством Китая;

5. Меморандум между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством транспорта Китайской Народной Республики;

6. Меморандум о сотрудничестве по углубленному торгово-экономическому расширению между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством торговли Китайской Народной Республики;

7. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Народным правительством Китая по поиску и спасению гражданских самолётов;

8. Протокол об утверждении списка совместных научно-технических проектов по финансированию на 2022-2023 годы между Национальной Академией наук Таджикистана и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики;

9. План мероприятий по реализации Соглашения об установлении побратимских отношений между Хатлонской областью Республики Таджикистан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики на 2023-2025 годы;

10. Соглашение об установлении побратимских отношений между Дангаринским районом Хатлонской области Республики Таджикистан и городом Вэйнань провинции Шеньси Китайской Народной Республики;

11. Меморандум об установлении отношений дружбы и сотрудничества между городом Душанбе Республики Таджикистан и городом Чэнду Китайской Народной Республики;

12. Соглашение об установлении отношений дружественного обмена между городом Худжанд Согдийской области Республики Таджикистан и городом Ланьчжоу Китайской Народной Республики;

13. Протокол между Комитетом по продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте свежего винограда из Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику;

14. План сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики на 2023-2025 годы;

15. Рамочное соглашение по образовательному и научно-техническому сотрудничеству между Национальной академией наук Таджикистана и Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций Китайской Народной Республики;

16. Меморандум между Академией государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и Институтом политики и международных отношений Университета Ланьчжоу Китайской Народной Республики;

17. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Китайской медиакорпорацией;

18. Рамочное соглашение между ОАО «Амонатбанк» Республики Таджикистан и Банком развития Китая;

19. Соглашение между Национальной академией наук Таджикистана и Синьцзянским Институтом экологии и географии Академии наук Китая о создании совместного Института в рамках инициативы «Один пояс — один путь» по сохранению и устойчивому использованию биологических ресурсов;

20. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области геологии между Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана и Центром геологоразведочных работ Сианя Геологической службы Китая;

21. Дополнительное соглашение №5 между Правительством Республики Таджикистан, компанией «CNPC CENTRAL ASIA B.V» и компанией «TOTAL E&P TAJIKISTAN B.V» к Соглашению о распределении продукции между Правительством Республики Таджикистан и компанией «KULOB PETROLEUM LIMITED»;

22. Меморандум между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и ООО «Компания по ресурсам Тибет-Эверест»;

23. Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Центром «Zhongguancun Smart City co., Ltd» и компанией «Huawei Technologies Tajikistan» по созданию Национального центра обработки данных (Data Center) на территории Республики Таджикистан;

24. Меморандум о сотрудничестве в области использования спутниковых снимков между Центром инноваций и развития науки и новых технологий Национальной академии наук Таджикистана и Центром дистанционного контроля земли Министерства земельных и природных ресурсов Китайской Народной Республики.

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