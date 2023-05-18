Лукашенко назвал дезинформацией заявления о предстоящем контрнаступлении ВСУ

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сообщения о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются «самой большой дезинформацией». По его мнению, у украинской армии нет реальной возможности вести активные полномасштабные наступательные действия и любая попытка начать их будет «безумством», передает БелТА.

«В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может»,— сообщил Лукашенко в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Белорусский президент уточнил, что «большое видится на расстоянии» и воевать «один к пяти» по технике и живой силе — «это просто безумство». «Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо»,— добавил Александр Лукашенко.