Оппонент Эрдогана Кылычдароглу пообещал выселить всех беженцев из страны

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае своего избрания на пост главы государства он намерен инициировать депортацию из страны всех беженцев. По оценкам политика, число подлежащих выселению из Турции беженцев составит порядка 10 млн человек, передает Haberturk.

«Вы понимаете, если они останутся, доллар будет стоить 30 лир, когда буханка хлеба достигает 10 лир, нищета будет усугубляться, и эти беглецы, просители убежища, превратятся в потенциальные машины преступления. Начнется мародерство»,— обосновал Кылычдароглу свою инициативу.

По мнению турецкого оппозиционера, страна сейчас находится в серьезном миграционном кризисе и возможности содержать миллионы беженцев (прежде всего, прибывших в Турцию из Афганистана, Сирии и Пакистана) у Анкары просто нет. Ответственность за миграционный кризис в Турции Кемаль Кылычдароглу публично возложил на нынешнего турецкого президента Реджепа Эрдогана. Более того, по мнению кандидата в президенты Турции, Эрдоган намеренно поощрял массовое прибытие беженцев, чтобы получить «импортированные голоса» на выборах.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.