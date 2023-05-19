Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Похороны королевы Елизаветы II и продлившиеся несколько дней траурные мероприятия обошлись бюджету примерно в £162 млн, или $201 млн, сообщил замглавы Минфина Великобритании по экономическим вопросам Джон Глен.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, похороны состоялись 19 сентября. Национальный траур длился десять дней, за это время сотни тысяч человек посетили Вестминстерский дворец, где был выставлен гроб с телом королевы.

«Еще больше людей приехали поддержать Его Величество Короля и других членов королевской семьи. Приоритеты правительства заключались в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства», — заявил Глен, отметив, что одновременно нужно было гарантировать безопасность граждан.

Больше всего средств потратили Министерство внутренних дел (£74 млн) и Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (£57 млн). В Минфине сообщили, что компенсировали из центрального бюджета расходы правительства Шотландии (£18,8 млн, Уэльса и Северной Ирландии (по £2 млн).

После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее сын Карл III, 6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась его коронация. На нее были приглашены порядка 3 тыс. гостей. Стоимость церемонии официально не раскрывалась, но, по мнению опрошенных Euronews экспертов, она могла составить от €57 до €113 млн.