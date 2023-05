В Италии в результате наводнения погибли 13 человек. Видео, фото

CentralAsia (CA) - На севере Италии в результате наводнения погибли 13 человек, более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает агентство Ansa.

Наводнение началось после сильного ливня, который продолжался более полутора суток. За это время здесь выпала шестимесячная норма осадков.

Da ieri la Guardia Costiera è in prima linea nei soccorsi per il maltempo, con battelli veloci, 25 militari, due elicotteri, due squadre di sub e un aereo ATR42 messi a disposizione nelle zone più colpite dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

⁰Per tutta la notte, il personale… pic.twitter.com/hnYZlOeKyD