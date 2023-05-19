Президент Туркменистана провёл переговоры с председателем КНР в Сиане

Сердар Бердымухамедов, Си Цзиньпин

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в городе Сиань переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином с участием членов официальных делегаций двух стран.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия на площадках международных организаций, а также расширения партнёрства в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной и других областях.

Сердар Бердымухамедов и Си Цзиньпин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной политики, представляющим взаимный интерес. На переговорах была отмечена близость или совпадение подходов сторон к решению актуальных проблем современности.

В ходе встречи, глава Туркменистана поблагодарил китайского лидера за приглашение и выразил уверенность в высокой результативности двусторонних переговоров и первого саммита глав государств формата «Центральная Азия – Китай».

По завершении переговоров на высшем уровне в присутствии глав государств состоялась церемония подписания двусторонних документов.